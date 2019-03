Dorfreinigung

Berkhof. Der Verein „Schöner Leben Berkhof-Plumhof-Sprockhof“ und die Jugendfeuerwehr Berkhof veranstalten auch in diesem Jahr wieder die traditionelle Dorfreinigung. Am Sonnabend, 16. März, um 9 Uhr ist es wieder soweit, dann sorgt die Müllsammelaktion wieder für saubere Dörfer und die Feldmark. Der Treffpunkt ist wieder das Feuerwehrgerätehaus in Berkhof. Mitzubringen sind Handschuhe sowie festes Schuhwerk. Nach Ende der Müllsammlung (gegen Mittag) wird für ein Imbiss aller Beteiligten im Feuerwehrhaus gesorgt. Hierzu sind alle Bürger, die helfen möchten, herzlich willkommen.