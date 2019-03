Dorfreinigung in Elze und Meitze

Elze/Meitze. Am Sonnabend, 23. März, führt der Ortsrat Elze/Meitze die traditionelle Dorfreinigungsaktion in Elze und Meitze durch. Dazu hat der Ortsrat alle Vereine, die Feuerwehren und auch die Bürger beider Ortsteile aufgerufen und die örtlichen Landwirte wurden um Unterstützung mit ihren Traktoren und Anhängern gebeten. Alle Helfer aus Elze treffen sich um 10 Uhr am Feuerwehrgerätehaus in Elze. Die Meitzer Helfer treffen sich um 10 Uhr am Feuerwehrgerätehaus in Meitze. Die Aktion wird von aha-region hannover unterstützt. Die Aktion dauert von 10 bis 12 Uhr. Alle Helfer aus Elze und Meitze treffen sich danach zum kostenlosen Imbiss und Getränken im Feuerwehrgerätehaus in Elze.