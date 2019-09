Drachenfest

Abbensen. Das Drachenfest des DVV Abbensen findet in diesem Jahr am Sonntag, 22. September, statt. Wie schon in den vergangenen Jahren stellt Familie Wiese wieder das Feld an der Straße „Zum Hundshop“ zur Verfügung, so dass reichlich Platz für große und kleine Drachen zur Verfügung steht. Für das leibliche Wohl ist natürlich auch gesorgt. Neben Bier und Bratwurst gibt es Kaffee und Kuchen sowie leckere, selbst gebackene Torten. Die Kinder können außerdem Stockbrot am Lagefeuer backen. Weitere Informationen: www.abbensen-dvv.de.