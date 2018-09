Drachenfest in Abbensen

Abbensen. Das Drachenfest in Abbensen findet in diesem Jahr am Sonntag, 23. September, statt. Los geht es um 14 Uhr auf dem Stoppelfeld an der Straße „Zum Hundshop“. Kleine und selbstverständlich auch große Drachenfreunde können ihre Drachen steigen lassen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Für das leibliche Wohl sorgt der Dorfverschönerungsverein. Neben Bratwurst und Getränken gibt es Kaffee und selbst gebackenen Kuchen. Die Kinder können außerdem Stockbrot backen. Weitere Informationen unter www.abbensen-dvv.de.