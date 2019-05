Drei Führungen am Wochenende

Wedemark. Am Sonnabend, 1. Juni, gibt es den ersten Zeitsprung der Geopfadsaison und Carl Friedrich Gauß persönlich entführt die Teilnehmer der Kostümführung in das 19. Jahrhundert. Gauß als bedeutendster Mathematiker seiner Zeit wurde unter anderem mit der Landesvermessung des Königreichs Hannover betraut, zudem damals auch die Wedemark gehörte. Wer schon immer mal wissen wollten, wo sich am Brelinger Berg der Gaußsche Messpunkt befindet, kann dies vom Meister selbst lernen. Beginn ist am 1. Juni um 17.45 Uhr, Treffpunkt ist der Friedhof Oegenbostel. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Am Sonntag als Familientag gibt es für Familien ein ganz besonderes Angebot: Bei der „Rallye für Kids“ wird spielerisch und kindgerecht die Entstehung des Brelinger Berges nachgestellt. Beginn ist um 11 Uhr, Treffpunkt ist der Friedhof Bennemühlen. Es wird um Anmeldung gebeten unter: antonia.hingler@wedemark.de. Das dritte Angebot an diesem Wochenende richtet sich an Erwachsene, die gerne viel Wissen kompetent vermittelt bekommen. Zur großen Runde um den Brelinger Berg wird am Sonntag, 2. Juni, um 15.30 Uhr am Friedhof Bennemühlen eingeladen. Alle Informationen zu den Führungen sind auch abrufbar unter www.wedemark.de. Die Flyer mit aktuellen Terminen bekommen Interessierte zudem im Rathaus oder der Bücherei in Mellendorf.