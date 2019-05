Drei Täter nach Farbschmierereien festgenommen

Drei Täter nach Farbschmierereien festgenommen

Bissendorf. Nach einem Hinweis konnte die Polizei am Dienstagabend gegen 20.10 Uhr drei Täter nach dem Besprühen einer Lärmschutzwand am Westerfeldweg/Schlagerchaussee antreffen. Nach einer kurzen fußläufigen Verfolgung wurden die drei jugendlichen Täter im Alter von 16 und 17 Jahren festgenommen und zum Polizeikommissariat Mellendorf gebracht. Es konnten Farbsprühdosen bei den Tätern sichergestellt werden. Im Beisein der Eltern gaben sie die Tat zu. Die Jugendlichen, die alle aus der Wedemark stammen, wurden im Anschluss in die Obhut der Eltern entlassen.