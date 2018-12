Dringend gebrauchte PC oder Laptops gesucht

Integrationstreff Elze organisiert mit MGH Schulung für Flüchtlinge

Elze. Seit April 2016 ist der Integrationstreff für Zugewanderte in der Wedemarkals Treffpunkt in Elze jeden Dienstagnachmittag geöffnet. Das letzte Protokoll verzeichnetedas 132. Treffen. „Wir nehmen mit Freude wahr, dass viele Menschen, Alleinstehende undFamilien, aus den Ländern Afghanistan, Syrien, Tschetschenien, Kosovounvermindert gern zu uns kommen", berichtet Helga Tänzer, merkt aber auch an, dass sich nach nunmehr zweieinhalb Jahren die Inhalte der begleitenden Hilfenfür die Integrationslotsen sehr verändert haben. Von anfänglichen Versorgungshilfen für Haushalt und Wohnung, über ehrenamtliche Sprachkurse, Begleitung zu Ämtern, Gespräche in Schulen, Kulturveranstaltungen und Ausflügen geht es jetzt um Berufsvorbereitungen und Arbeitsaufnahme. Junge Heranwachsende müssen in ihren Ausbildungseinrichtungen Berichte per PC verfassen. Erwachsene, die erstmals in Deutschland in denArbeitsprozess kommen, brauchen dringend Anleitung und Kenntnis in der EDV.In allen Fällen fehlt es leider an Geld für ein heimisches EDV-Arbeitsgerät. Für die Schulung ist der Integrationstreff mit dem Mehrgenerationenhaus in Mellendorf im Gespräch.Dringend benötigt werden gebrauchte PC oder Laptop, die den Flüchtlingen zur Verfügung gestellt werden können. Bei Interesse bitte Kontakt mit Helga Tänzer aufnehmen.