Drogen konsumiert

Resse. Ein 23-Jähriger führte seinen Wagen nach Auskunft der Polizei am Sonnabend gegen 19.55 Uhr an der Osterbergstraße in Resse,obwohl er unter dem Einfluss von Drogen (Amphetamin, Kokain) stand. Eine Blutentnahme wurde daraufhin angeordnet. Gegen den Betroffenen wurden diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren nach dem Straßen-

verkehrs- und dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.