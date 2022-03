Drogeneinfluss

Gailhof. Eine Streifenwagenbesatzung kontrollierte in der Nacht zum Freitag in Gailhof an der Hauptstraße den Fahrer eines VW. Bei dem 40-jährigen Fahrer wurden Anzeichen des Betäubungsmittelkonsums festgestellt, ein durchgeführter Test ergab den Verdacht des Konsums von THC.Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.