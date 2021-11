Duo Kelpie im Mooriz

Karten auch bei von Hirschheydt

Resse. Am Sonntag, 5. Dezember, gastiert das Duo Kelpie – Kerstin Blodig und Ian Melrose – mit seinem Programm „December Moon“ im Moor-Informationszentrum, Altes Dorf 1b in Resse. Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr, Einlass ab 17.30 Uhr. Die Karten sind zum Preis von 18 Euro während der Geschäftszeiten, mittwochs bis sonntags von 11 bis 17 Uhr zu erwerben. Außerdem werden Karten in der Buchhandlung von Hirschheydt in Wedemark-Mellendorf zum Kauf angeboten. Für den Besuch der Veranstaltung gelten die 2-G-Regeln, geimpft oder genesen. Das Duo „Kelpie“ Kerstin Blodig und Ian Melrose, beide Sänger und begnadete Instrumentalisten, gründete sich 1998 und wurde unter dem Namen „The Celtic – Scandinavian Dream Team“ bekannt. Aus ihrem schottischen und norwegisch-deutschemBlickwinkel interpretieren sie beliebte Lieder, die gleichzeitig faszinieren wie berühren.Ihre Musikinstrumente Gitarre, Bouzouki, Mandoline, Bodrahn, Low Whistle, Seljefloyte wissen sie in raffinierten Arrangements einzusetzen, so dass beispielsweise Trolle und Wassergeister zum Leben erweckt werden.