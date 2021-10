EC-Karte gestohlen

Mellendorf. Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Donnerstag zwischen 13 und 13.24 Uhr auf noch unbekannte Art und Weise die Geldbörse einer 58-jährigen Wedemärkerin, nachdem diese in einem Supermarkt einkaufen war. Anschließend wurden mit der in der Geldbörse befindlichen EC-Karte an einem Geldautomaten 1.910 Euro vom Konto der Geschädigten abgehoben. Die Polizei Mellendorf bittet um Hinweise unter Telefon (0 51 30) 97 70.