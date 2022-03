Ehrenamtsmesse im September

Wedemark. Die letzten Jahre und Monate haben ihre Spuren hinterlassen. Begegnungen konnten und durften nicht stattfinden. Die Freiwilligenagentur hat versucht so gut es ging, das Ehrenamt in der Gemeinde Wedemark zu repräsentieren, zu guter Letzt durch unsere Podcastreihe „Ehrenamtsradio“. In der Hoffnung, dass sich die Situation zum Herbst hin wieder gebessert hat, startet das Team nun mit der Planung der dritten Ehrenamtsmesse in Präsenz und Kooperation mit KIBIS. Die Ehrenamtsmesse findet am Sonnabend, 17. September, von 10 bis 15 Uhr auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes in Wennebostel statt.

EDEKA Lüders hat wieder großzügig Platz auf dem Parkplatzes zur Verfügung gestellt. Der Aufbau wird in der Zeit von 7.30 bis 9.30 Uhr stattfinden. Der Abbau zwischen 15.30 und 17.30 Uhr.