Ehrenamtsmesse zum Hören

Podcastreihe der Freiwilligenagentur

Wedemark. Die Podcastreihe der Freiwilligenagentur Wedemark ist am 18.10.21 gestartet. „Doing it for the Kids: Kinder- und Jugendarbeit“ – Anne Kracke und Daniel Diedrich im Gespräch mit Andreas Morcinek, Ortsfeuerwehr Bissendorf, und Christoph Eppert, Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg. Der Podcast „Ehrenamtsradio Wedemark“ ist auf der Podcastplattform Buzzsprout unter https://ehrenamtsradiowedemark.buzzsprout.com zu hören. Wer schon immer wissen wollte, was die Feuerwehr eigentlich so macht, warum sich Menschen engagieren oder was für wen vielleicht das richtige Ehrenamt ist, ist hier genau richtig. Daniel Diedrich und Anne Kracke von der Freiwilligenagentur Wedemark sprechen mit ehrenamtlich Engagierten aus der Wedemark über ihre Erlebnisse und Erfahrungen. Die erste Folge ist seit 18.10.21 streambar, heißt „Doing it for the Kids“ und behandelt die Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde. Es folgen weitere sieben Podcastfolgen zu verschiedensten Ehrenamtsthemen, die jeweils montags online gehen. „Gerade seine eigene Stimme zu hören, ist ja manchmal ein wenig seltsam und wir freuen uns sehr, dass sich dennoch 17 Menschen getraut haben mitzumachen“, so Anne Kracke.Daniel Diedrich ergänzt: „Die Coronapandemie hat, wie in anderen Lebensbereichen auch, zu einem gewissen Wandel beim Ehrenamt geführt. Um dieses auch weiterhin gut sichtbar zu machen, gibt es diesen Podcast, mit dem die Freiwilligenagentur neue Wege geht. Er istquasi eine kleine Ehrenamtsmesse zum hören“. Neue Folgen jeweils montags. Alle acht Folgen sind abrufbar unter: https://ehrenamtsradiowedemark.buzzsprout.com