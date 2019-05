Ehrenschild- und Königsschießen

Gailhof. Der Schützenverein „Sichere Hand“ Gailhof lädt herzlich seine Mitglieder zum diesjährigen Ehrenschild- und Königsschießen am Donnerstag, 16. Mai, von 19 bis 21.30 Uhr (Meldeschluss 21 Uhr) und Sonnabend, 18. Mai, von 13 bis 18 Uhr (Meldeschluss 17 Uhr) ein. Am Sonnabend werden ab circa 18 Uhr alle neuen Würdenträger proklamiert – auch die Kinder und Jugendlichen. Im Anschluss findet das Königsessen und eine zünftige Feier für alle Platzierten statt. Hierzu sind auch alle Freunde des Vereins sehr willkommen.

Termininfo: das Schützenfest findet am Sonnabend, 15. Juni, statt . Um Anmeldung für das Königsessen wird bis zum 14. Mai bei Familie Göing, Telefon (0 51 30) 49 48 gebeten. Kostenbeitrag vier Euro, Kinder ab sechs Jahre zwei Euro.