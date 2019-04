Eierpreisschießen beim Schützenverein Mellendorf

Mellendorf. Am Dienstag, 16. April, lädt der Schützenverein Mellendorf zum diesjährigen Eierpreisschießen in das Schützenhaus nach Mellendorf ein. In der Zeit von 18 bis 20 Uhr können Mitglieder und Gäste ab zwölf Jahren ihr Glück versuchen und für viele Eier am Osterfest sorgen. Geschossen wird mit dem Luftgewehr und der Kostenbeitrag beträgt fünf Euro für zehn Schuss, ein Nachkaufen ist für einen Euro möglich. Der Gewinner wird aus der der Summe der beiden besten Teiler ermittelt. Die Siegerehrung erfolgt gegen 21 Uhr.

Ausreichend Eier wurden gelegt – der Vorstand freut sich auf viele eifrige Teilnehmer! Auch für das kulinarische Wohl wird gesorgt sein, für zwei können gebratene Eier und Brot erworben werden. Für Vereinsmitglieder ab 18 Jahren besteht an diesem Abend ebenfalls die Möglichkeit den Herigslack Pokal zu erzielen. Diese Austragung erfolgt mit dem Kleinkalibergewehr, 50 Meter sitzend aufgelegt.