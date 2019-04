Eierschießen

Gailhof. Der Schützenverein „Sichere Hand“ Gailhof lädt zum Eierschießen am Gründonnerstag, 18. April, um 19 Uhr ein. Es sind alle Vereinsmitglieder, Dorfbewohner und Freunde des Vereins willkommen, am Schießwettbewerb teilzunehmen. Auf vielfachen Wunsch findet das große Spiegeleiessen auch in diesem Jahr schon während des Schießens statt. Zu gewinnen gibt es selbstverständlich jede Menge Eier.