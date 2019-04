Eierschießen in Negenborn

Negenborn. Das Eierschießen des Schützenvereins Negenborn gehört seit Jahren zu der traditionellen Veranstaltung in Negenborn und steht natürlich auch in diesem Jahr wieder auf dem Programm. Am Freitag, 19. April, ab 14 Uhr, ist es wieder soweit im Dorfgemeinschaftshaus Negenborn, dann heißt es: „Feuer frei aufs Ei“. Der Schützenverein Negenborn lädt alle Schützen und Freunde des Vereins zum Eierschießen ein. Die Preisverteilung des gewonnen Eier mit anschließenden Eierbraten findet am Veranstaltungstag statt.