Sommerkirche in Brelingen, Mellendorf und Elze

Brelingen/Mellendorf/Elze. „Ein Freund, ein guter Freund, dass ist das Beste, was es gibt, auf der Welt!“, sangen die Comedian Harmonists in den 30er Jahren. Das Phänomen Freundschaft ist natürlich noch viel älter. In der diesjährigen Sommerkirche wollen die Predigenden den verschiedensten Freundschaftspaaren in der Bibel auf die Spur kommen. An jedem Sonntag ist in einer der drei Kirchen in Brelingen, Mellendorf oder Elze Gottesdienst. Die Termine sind:19. Juli, 10 Uhr Sommerkirche in Elze (Pn. Becker)26. Juli, 10 Uhr Sommerkirche in Brelingen (P. Brodermanns)2. August, 10 Uhr Sommerkirche in Mellendorf (P. Brodermanns)9. August, 10 Uhr Sommerkirche in Elze (Präd. Klabunde)16. August, 10 Uhr Sommerkirche in Brelingen (P. Schwarz)05.08. 10:00 Uhr Sommerkirche in Mellendorf (Pn. Noormann)