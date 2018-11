Ein Kessel Buntes in Helstorf

Helstorf. Zur Adventszeit gehört in der Kirchen- und Kapellengemeinde Helstorf/Abbensen das Adventskonzert am 3. Advent. Es hat dort seinen festen Platz. Drei der Chöre präsentieren am Sonntag, 16. Dezember, um 18 Uhr in der Helstorfer Kirche Lieder und Stücke unterschiedlichster Stilrichtungen. Fröhliches, Schwungvolles und Besinnliches in nicht nur weihnachtlichen Klängen werden den Zuhörenden dargeboten. In diesem Jahr freuen sich der Posaunenchor unter der Leitung von Olaf Metterhausen, der Kirchenchor und der Gospelchor, beide unter der Leitung von André Sidnow, auf eine zahlreiche Zuhörerschaft. Die Chöre treten zunächst einzeln auf, den Abschluss bildet traditionell ein gemeinsames Lied aller Beteiligten. Der Eintritt ist frei. Spenden kommen der Arbeit der Chöre zugute.