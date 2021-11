Montagskino im Bürgerhaus am Montag, 22. November

Bissendorf. Das Montagskino der Wedemark zeigt am Montag, 22. November, um 20 Uhr ein Drama von Jan Komasa aus dem Jahr 2020 im Bürgerhaus in Bissendorf.Der Film von Jan Komasa ist ein treffsicheres Gesellschaftsporträt und ein wuchtiges Drama über Berufung und die Hindernisse auf dem Weg dorthin; über Schuld und Vergebung und letzten Endes über die Suche nach Sinn und Heimat und die Unsicherheit des Menschen. Der 20-jährige Daniel durchläuft im Jugendgefängnis eine spirituelle Wandlung.Er möchte nach Entlassung unbedingt Priester werden, doch eine Aufnahme ins Priesterseminar wird ihm wegen seiner Gefängnisstrafe verwehrt. Beim Montagskino der Gemeinde Wedemark werden die besten Kinofilme vergangener Kinosaisons präsentiert. Das mobile Kino Niedersachsen ist Partner der Veranstaltungsreihe.Für die Vorführungen des Montagskinos gibt es keinen Vorverkauf und keine Ermäßigungen. Aus lizenzrechtlichen Gründen darf der Name des Films hier nicht genannt werden. Informationen zum Kinoprogramm gibt es unter kino@wedemark.de. Die Tickets kosten fünf Euro an derAbendkasse.