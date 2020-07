Einbrecher gestört

Bennemühlen. Bislang unbekannte Täter hebelten in der Nacht zum Sonntag zwischen 3.07 und 4.20 Uhr zwei Fenster im Erdgeschoss einer Gaststätte in Bennemühlen auf, um in die Räumlichkeiten der Gaststätte zu gelangen. Dabei wurden sie offensichtlich gestört, denn das Objekt wurde nicht betreten und somit auch nichts entwendet.