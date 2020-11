Einbrecher unterwegs

Brelingen. Bislang unbekannte Täter gelangten in der Nacht zum Mittwochnach Aufhebeln eines Fensters in die verschiedenen Räumlichkeiten eines Geschäfts in der Schulstraße in Brelingen. Diese wurden offensichtlich durchsucht ohne dass etwas entwendet wurde.

In derselben Nacht gelanten bislang unbekannte Täter durch eine unverschlossene Nebentür in die Räumlichkeiten eines Hofladens in der Neuen Straße in Brelingen. Dort wurden aus einer Ladenkasse zwei Kasseneinlagen mit Bargeld entwendet. Die leeren Einlagen wurden später vom Geschädigten in unmittelbarer Tatortnähe aufgefunden und von der Polizei sichergestellt. In beiden vorgenannten Fällen bittet die Polizei Mellendorf um Zeugenhinweise unter der bekannten Telefonnummer (0 51 30) 97 70.