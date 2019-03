Einbruch

Bissendorf. Mindestens ein bislang unbekannter Täter gelang in der Zeit von Mittwoch, 13. März, 14.10 Uhr, bis Montag, 18. März, 16.10 Uhr, nach Aufhebeln eines Kellerfensters in das Einfamilienwohnhaus in der Straße Im Jagdrevier. Dort wurden mehrere Räume durchsucht und diverse Behältnisse durchwühlt. In einem Raum wurden zwei Tresore aufgebrochen, daraus vermutlich Schmuck von bislang unbekanntem Wert entwendet.