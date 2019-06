Einbruch

Bissendorf. Unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 28. Mai, 17 Uhr, bis 31. Mai, 13.50 Uhr, in der Allensteiner Straße eine Kellertür an der Rückseite eines Einfamilienhauses auf und drangen so in das Gebäude ein. Ob Diebesgut erlangt wurde, steht noch nicht abschließend fest. Da das Haus zurzeit nicht bewohnt ist, kann der Tatzeitraum nicht näher eingegrenzt werden als wie oben angeben.