Einbruch

Brelingen. Bislang unbekannte Täter hebelten in Abwesenheit der Hausbewohner am Dienstag, 31. Dezember, in der Zeit zwischen 10 und 20 Uhr ein rückwärtiges Fenster des Einfamilienhauses auf und entwendete aus den Wohnräumen verschiedene Schmuckstücke.