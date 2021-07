Einbruch

Bennemühlen. Bislang unbekannte Täter haben vermutlich in der Nacht zum Freitag letzter Woche das Rolltor einer Garage in Bennemühlen am Bahnhof aufgeschoben. Bei einem in der Garage befindlichen Lkw wurde das Dachfenster eingeschlagen und anschließend das Führerhaus durchwühlt. Entwendet wurde offensichtlich nichts. Die Schadenshöhe beträgt etwa 1.000 Euro.