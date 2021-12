Einbruch

Schlage-Ickhorst. Bislang unbekannte Täter brachen zwischen dem 13. und 16. Dezember ein Hängeschloss an der rückwärtigen Schiebetür einer Lagerhalle am Wiechendorfer Weg in Schlage-Ickhorst auf und drangen in die Halle ein. Sie entwendeten zwei Akku-Motorsägen, die dazugehörigen Akkus und ein Ladegerät. Weiterhin wurden eine außen am Gebäude angebrachte Videokamera sowie das Vorhängeschloss gestohlen. Die Polizei Mellendorf bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (0 51 30) 97 70.