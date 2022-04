Einbruch

Mellendorf. In der Zeit vom 20. April, 18 Uhr, bis zum 21. April, 18 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter in der Urlaubsabwesenheit der Eigentümer in ein Einfamilienhaus in Mellendorf, Ortsriede, ein. Sie hebelten dafür ein Fenster an der Rückseite des Hauses auf, gelangten in das Objekt und durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, kann bisher nicht gesagt werden.