Einbruch

Bissendorf. Bislang unbekannte Täter gelangten nach gewaltsamen Öffnen einer rückwärtigen Terrassentür am Donnerstag zwischen 10.30 und 11.20 Uhr in die Wohnräume eines Einfamilienhauses am Carl-Mangelsdorf-Weg in Bissendorf. Im Wohnhaus wurden nahezu sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Zum Diebesgut liegen zum derzeitigen Stand der Ermittlungen noch keine abschließenden

Angaben vor.