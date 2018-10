Einbruch

Mellendorf. Unbekannte Täter versuchten während der Abwesenheit der Bewohner in der Zeit von Donnerstag, 11. Oktober, 10 Uhr, bis Sonnabend, 13. Oktober, 21 Uhr, zunächst die Terrassentür des Einfamilienhauses am Erich-Voss-Weg aufzuhebeln. Als dies misslang wurde die Scheibe der Terrassentür eingeschlagen. So konnte die Tür geöffnet und in das Haus gelangt werden. Im Inneren wurden Behältnisse geöffnet und Schmuck entwendet. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht benannt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon (0 51 30) 97 70 zu melden.