Einbruch

Bissendorf. Bislang unbekannte Täter hebelten am Donnerstag in der Zeit zwischen 7 und 19.35 Uhr sowohl ein Keller- als auch ein Erdgeschossfenster eines Einfamilienhauses an der Allensteiner Straße auf. Anschließend wurden offensichtlich mehrere Räume durchsucht.