Einbruch

Mellendorf. Unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Sonntag, 16 Uhr, bis Montag, 13.30 Uhr, die Hauseingangstür eines Einfamilienhauses an der Brandenburger Straße aufzuhebeln, was aber gelang. Zeugen des versuchten Einbruchs melden sich bitte bei der Polizei Mellendorf unter Telefon (0 51 30) 97 70.