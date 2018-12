Einbruch

Bissendorf. Unbekannte Täter hebelten am Freitag in der Zeit zwischen 13.40 und 19.05 Uhr zunächst erfolglos an der rückwärtig gelegenen Terrassentür eines Einfamilienhauses am Oertzeweg und zerschlugen anschließend die Scheibe. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Zum Diebesgut können zurzeit noch keine Angaben gemacht werden. Der angerichtete Sachschaden wird auf circa 3.000 Euro geschätzt.