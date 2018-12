Einbruch

Elze. Bislang unbekannte Täter hebelten am Dienstag zwischen 14.20 und 20.15 Uhr eine Terrassentür auf und begaben sich in das Einfamilienwohnhaus in der Straße Zum Hellbruch. Dort wurden mehrere Räume durchsucht und Schmuck entwendet. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.