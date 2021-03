Einbruch in Arztpraxis

Bissendorf. Unbekannte Täter begaben sich in der Nacht zum Donnerstag an ein Gebäude im Knibbeshof in Bissendorf, in dem eine Arztpraxis untergebracht ist. Über eine sogenannte „Fluchtleiter“ gelangten sie an ein Fenster der Arztpraxis. Nach gewaltsamen Aufhebeln des Fensters wurden die diversen Praxisräume betreten und durchsucht. Aus der Praxis wurde schließlich eine Geldkassette mit kleinem Bargeldbetrag entwendet. Die leere Geldkassette wurde später in der Nähe des Tatorts in der Straße Am Kummerberg aufgefunden. Die Polizei Mellendorf bittet um sachdienliche Zeugenhinweise.