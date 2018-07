EInbruch in Bungalow

Buchholz/Aller. Unbekannte Täter hebelten im Zeitraum von Samstag- bis Sonntagmittag die rückwärtige Haustür eines Bungalows in der Straße Am Haifelde in Buchholz/A. auf. Aus dem Haus entwendeten sie ein Laptop und eine Playstation mit dazugehörigen Spielen. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zeugenhinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Heidekreis, Telefon (0 51 91) 9 38 00.