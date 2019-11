Einbruch in Einfamilienhaus

Elze. Am vergangenen Donnerstag zwischen 17.15 und 19.15 Uhr hebelten Unbekannte die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Plumhofer Straße auf und stiegen in das Objekt ein. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Räume und entwendeten schließlich ein iPhone, Schmuck und Münzen. Sie verließen das Objekt auf dem Einstiegswege. Der Wert des Diebesgutes kann noch nicht genau beziffert werden.