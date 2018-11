Einbruch in Einfamilienhaus

Scherenbostel. Unbekannte Täter hebelten am Sonnabend in der Zeit von 18.30 bis 19.50 Uhr während der Abwesenheit der Bewohner die Terrassentür des Einfamilienhauses am Distelkamp auf und durchsuchen anschließend alle Räumlichkeiten. Zum Diebesgut und zur Höhe des Schadens kann noch nichts gesagt werden.