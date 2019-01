Einbruch in Einfamilienhaus

Brelingen. Bislang unbekannte Täter hebelten an der Rückseite des freistehenden Einfamilienhauses am Spikergarten am Mittwoch zwischen 19.45 un 21.15 Uhr ein Fenster auf und begaben sich in das Gebäude. Anschließend wurde das gesamte Objekt durchsucht und offensichtlich durch die Terrassentür wieder verlassen. Ob etwas entwendet wurde steht noch nicht fest. Von einem Zeugen war gegen 19.15 Uhr im Eingangsbereich des Hauses eine bislang unbekannte männliche Person bemerkt worden, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnte. Die Person kann lediglich vage wie folgt beschrieben werden: circa 170 Zentimeter groß und kräftig, dunkel gekleidet, Mütze.