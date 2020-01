Einbruch in Einzelhandelsgeschäft

Resse. Mehrere Täter verschaffen sich am Dienstag, 31. Dezember, gegen 3 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Verkaufsräumen eines Einzelhandelsgeschäfts an der Straße Altes Dorf und entwenden hier eine noch nicht bekannte Anzahl an Zigarettenschachteln.