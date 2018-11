Einbruch in Firmentransporter

Mellendorf. Ein unbekannter Täter begab sich zwischen dem 15. November, 21 Uhr, und dem 16. November, 6.45 Uhr, auf das Firmengelände an der Industriestraße, schlug die Scheibe der Fahrertür eines Daimler-Sprinters ein und gelangte so in das Fahrzeuginnere. Anschließend wurde die Mittelkonsole demontiert und die darin verbauten elektronischen Geräte entwendet. Der Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.