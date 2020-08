Einbruch in Gaststätte

Bennemühlen. Bislang unbekannte Täter gelangten in der Nacht zum Sonnabend letzter Woche im Zeitraum zwischen 0.25 Uhr und 9.10 Uhr nach Aufbrechen einer Tür gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Gaststätte am Kaffeedamm. Dort hebelten sie einen Tresor gewaltsam von der Wand und entwendeten diesen. Neben Bargeld befanden sich noch Schriftunterlagen in dem Tresor. Erst in der Nacht zum 26. Juli hatten Unbekannte versucht, gewaltsam in die Gaststätte einzudringen, was jedoch nicht gelungen war. Es muss von einem Tatzusammenhang der beiden Taten ausgegangen werden. Die Polizei Mellendorf bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (0 51 30) 97 70.