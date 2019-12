Einbruch in Gaststätte

Einbruch in Gaststätte

Resse. Nachdem Unbekannte in der Zeit von Dienstag, 23 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, erst vergebens die Terrassentür und anschließend erfolgreich ein Fenster aufgehebelt hatten, stiegen sie in eine Gaststätte ein. Hier verursachten sie keinen weiteren Sachschaden, entnahmen aber aus einer Schublade im Schankraum etwa 230 Euro und ein LAN-Kabel und verließen die Räume wieder über das Fenster. Der Schaden am Fenster und der Terrassentür wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Mellendorf unter Telefon (0 51 30) 97 70 entgegen.