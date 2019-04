Einbruch in Gewerbeobjekt

Mellendorf. Am frühen Samstagmorgen, zwischen 2 und 8 Uhr,verschafften sich unbekannte Täter unberechtigt Zutritt in eine Lokalität in Mellendorf an der Kaltenweider Straße, indem sie einen Hintereingang aufhebelten. Nachdem der oder die Täter in das tatbetroffene Objekt eingedrungen waren, lösten sie offensichtlich einen akustischen Alarm aus und entfernten sich unerkannt ohne Diebesgut vom Tatort.