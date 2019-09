Einbruch in Kindertagesstätte

Einbruch in Kindertagesstätte

Mellendorf. Bislang unbekannte Täter begaben sich vermutlich durch ein auf kipp stehendes Fenster in der Zeit von Dienstag, 20.10 Uhr, bis Mittwoch, 6.55 Uhr, in die Räumlichkeiten der Kindertagesstätte, Auf dem Pfarrkampe. In dem Objekt wurden anschließend mehrere Türen zu verschiedenen Räumen gewaltsam aufgebrochen. Aus dem Gebäude wurden schließlich ein Beamer, ein mobiles Navigationsgerät, ein Laptop, eine Kamera, Kaffee, sowie Bargeld entwendet. Die Unbekannten verließen den Tatort vermutlich auf dem Einstiegsweg. Die Polizei Mellendorf bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (0 51 30) 97 70.