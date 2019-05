Einbruch in Kita

Resse. Bislang unbekannte Täter hebelten in der Zeit von Dienstag, 21.15 Uhr, bis Mittwoch, 6.30 Uhr, gewaltsam ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Kita-Gebäudes an der Martin-Luther-Straße auf und begaben sich auf diesem Weg in das Objekt. Dort wurden anschließend diverse Gebäude- und Schranktüren aufgebrochen. Die Täter brachen weiterhin eine vorgefundene Geldkassette auf und entwendeten daraus einen geringen Geldbetrag.