Einbruch in Lager

Meitze. Bislang unbekannte Täter gelangten zwischen dem 23.Dezember und dem 4.Januar vermutlich durch Überklettern eines Metallzaunes auf ein Firmengelände am Neuen Hessenweg in Meitze. Aus dem Außenlager wurden insgesamt 68 Aluminiumfelgen für PKW entwendet. Der Abtransport dürfte ebenfalls über den Zaun und dann mit einem unbekannten Kraftfahrzeug erfolgt sein. Über die genaue Schadenshöhe konnten bislang noch keine Angaben erlangt werden. Es wird um Zeugenhinweise an die Polizei in Mellendorf unter Telefon (0 51 30) 97 70 gebeten.