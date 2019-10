Einbruch in Lebensmittelmarkt

Elze. Bislang unbekannte Täter begaben sichin der Nacht zum Sonnabend in ein derzeit im Umbau befindliches Lebensmittelgeschäft an der Walsroder Straße in Elze. Hierzu kletterten sie über eine Leiter auf eine Empore und brachen anschließend eine hölzerne Zwischenwand gewaltsam auf. Aus dem Marktinnern wurden durch die unbekannten Täter anschließend Hygieneartikel, Spirituosen sowie Tabakwaren entwendet. Die Polizei Mellendorf bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (0 51 30) 97 70.