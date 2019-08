Einbruch in Pkw

Berkhof. Unbekannte Täter zerschlugen am Sonnabend in der Zeit von 12.15 bis 13 Uhr sowohl die Heckscheibe als auch die Scheibe der Beifahrertür an einem geparkten Pkw Skoda an der Wieckenberger Straße. Das Fahrzeug war an der Einmündung eines Waldweges in der Nähe des dortigen Trimm-Dich-Pfades abgestellt. Als die Fahrzeughalterin von einem Spaziergang zurückkehrte, stellte sie den Einbruch fest. Der Innenraum wurde durchsucht, offenbar wurde jedoch nichts entwendet. Die Schadenshöhe wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.