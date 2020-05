Einbruch in Postagentur

Elze. Bislang unbekannte Täter gelangten in der Nacht zum Dienstag nach Aufhebeln der Eingangstür in die Postagentur an der Walsroder Straße in Elze. Dort wurde ein Tresor gewaltsam aufgebrochen. Anschließend wurden Briefmarken im Wert von mehreren tausend Euro aus dem Tresor entwendet. Bereits vor vier Wochen – in der Nacht zum 8. April – war dort eingebrochen und ein Tresor gewaltsam geöffnet worden. Die Täter konnten bis zum heutigen Tag nicht ermittelt werden. Die Polizei Mellendorf bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (0 51 30) 97 70.